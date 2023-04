Sin médicos en Palmillas

Por Josefina Herrera

La casa de Salud en esta localidad se encuentra casi en el abandono

Desde hace dos años la comunidad de Palmillas ya no cuenta con un médico de planta en la Casa de Salud, por lo cual estas instalaciones se encuentran casi en el abandono, señaló el delegado Norberto Olguín Romero.

La autoridad auxiliar comentó que incluso la infraestructura únicamente es utilizada cuando se requiere para alguna campaña de vacunación, pero al igual que otras localidades tienen que moverse para conseguir el servicio médico.

“No tenemos médico desde hace dos años, nada más vienen cuando hay que poner vacunas como por ejemplo las de la influenza, alguna otra vacuna para los niños, o como fue lo de la vacunación antirrábica”.

Señaló que si se llega a presentar alguna necesidad tienen que acudir a Paso de Mata, o en su caso a la cabecera municipal, y aunque ya se ha hecho la petición, ésta no ha sido atendida, por lo tanto, siguen insistiendo ante la Jurisdicción Sanitaria.

“Tenemos que acudir a Paso de Mata, ahí nos atienden sin problema, y hemos estado gestionando con la Jurisdicción Sanitaria esto y no hay respuesta a la petición, entonces se le ha dicho también al presidente, pero está tan atareado que no puede, porque todos nos vamos sobre él, creo que hay 85 casas de salud y centros de salud y nomas 17 operan, todas las demás están, no abandonadas porque si operan cuando hay vacunas “.

Agregó que desde hace tiempo han padecido de esta situación, y desde el momento en que él tomó el cargo de delegado ha sido una de sus prioridades para la comunidad, pero lamentablemente no le han dado una respuesta positiva.

“Yo tomé el cargo en el 2021 y de inmediato hice esa petición, pero no he tenido respuesta todavía, me dicen que no hay ningún médico para que puedan enviarlo a la comunidad, y así estamos todas”.