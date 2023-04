El autismo es la prueba de que el amor no necesita palabras: María López

Caleba

Noticias

Para María López Sepúlveda, el autismo es la expresión más grande de amor que no necesita palabras y aunque ha sido difícil, ella ama con todo su corazón a su hija Fernanda de 25 años de edad, a quien a los dos años le diagnosticaron Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Reconoció que al principio si fue un poco complicado porque cuando les dieron el diagnóstico sintió como un balde de agua fría ya que el esposo al poco tiempo la abandonó diciéndole que él no podría con esto y prefirió dejarlas a su suerte pues nunca las ha apoyado económicamente.

“Al principio si fue muy difícil, pero gracias a mi familia y el amor de Fer he podido salir avante y no hay día que no aprenda de mi hija”.

Aseguró que con el paso del tiempo tuvo que ponerse a trabajar para obtener el recurso para todos los cuidados que tenía que tener su hija, instaló cámaras de seguridad en su domicilio y a través del teléfono se da cuenta de todo lo que su hija hace.

“Así me siento más tranquila, además de que tengo muy buenos vecinos pues si me doy cuenta que, algo está mal con ella, les pido el favor y entran a tranquilizarla”.

Destacó que su hija se enfrenta a diferentes retos como el hecho de que se le dificultad socializar, tiene patrones restringidos en general, una conducta muy repetitiva, estructurada y muy cuadrada y sobre todo tiene dificultades sensoriales.

Hace 10 años, conoció al que ahora es su pareja y trata a Fer como si fuera su hija por eso considera que el autismo no tiene por qué ser una limitante o un problema para seguir viviendo.

“Ellos se llevan muy bien, él la trata como si realmente fuera su hija y lo más impresionante es que ambos tienen los mismos gustos; realmente disfrutamos mucho estar en familia”.

Fer pasa la jornada laboral de María y de su pareja pues hasta cierta edad se la recibieron en la escuela y ahora no recibe más educación porque en ningún lugar la reciben por la condición que tiene y sobre todo porque le han comentado que los docentes no tienes la preparación para atenderla.

“Es una de las cosas que si me gustaría que las autoridades visibilizaran sobre todo paras porque la educación debe ser incluyente”.