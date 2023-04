Proceso con ‘Fan ID’ fue lento

Desconoce afición el proceso y piden que se informe bien

Diego González

La tarde de este domingo, los aficionados que acudieron al Estadio Corregidora, para presenciar el partido Gallos vs. Pumas, tuvieron que hacer largas filas para mostrar las identificaciones ‘Fan ID’; que emite la Liga MX, para ingresar a la sede de los Gallos Blancos.

Unos de pie, otros sentados en el piso, los seguidores de Gallos Blancos esperaron su turno, para acceder al mundialista Corregidora, pues personal del recinto, por instrucciones de la Liga MX, checaron que cada persona tuviera su boleto y su registro de ‘Fan ID’; como fue el caso de Gonzalo Vega, quien se encontraba con sus amigos en la fila de acceso.

“Tuvimos que registrarnos a última hora, nos sabíamos que debíamos tener ese registro, es mucho relajo, pero en fin… se tiene que hacer para poder acceder, son las consecuencias del último partido”.

Una vez escaneada la cara de Jorge Pérez, comentó que, para él, sí era necesaria dicha adecuación por parte de la Liga MX, sin embargo, pidió que se le diera capacitación al personal encargado de revisar los registros, pues dijo que eran tardados y que su actitud, no era la mejor.

“Mira, estoy de acuerdo que hayan hecho esto del Fan ID, es una buena idea, porque ya no permitirá que las porras vuelvan a hacer desastres, era necesario. El único detalle es que el escaneo es muy tardado, muchas veces la cámara no agarra el rostro y el personal deja mucho que desear”.

Mientras preguntaba sobre el protocolo de registro, Mayra Núñez, quien se calificó como “futbolera de corazón” expresó su descontento respecto a tal registro, pues calificó de innecesario y molesto para los fanáticos, “creo que es un tanto exagerado, además, yo no vi que promocionaran tanto el dichoso Fan ID, deberían dar más difusión, uno como fanático llega rápido a apoyar al equipo y salen con esto”.

Félix Gutiérrez, acompañado de su familia, dijo estar de acuerdo con el proceso, no obstante, se quejó del tiempo que toma el registro y la falta de empatía de los trabajadores que se ubicaban en la entrada principal.

“Se estaba acumulando mucha gente, nos tardamos como 30 minutos en pasar, antes era rápido. Estoy de acuerdo con estos métodos de seguridad, pero que sean rápidos, de aquí a qué te revisan el boleto y luego tu Fan ID, es lento. El personal tiene que mejorar porque incluso te tratan como delincuente”.

Las hermanas Daniela y Socorro Ortiz, mientras esperaban a que sus amigos terminaran de realizar su registro de Fan ID, compartieron su inconformidad y pidieron, a la Liga MX, dar mayor difusión al tema, pues afirmaron que nunca se enteraron de tal requisito y que por “suerte”, una amiga les comentó, por lo que ellas no tuvieron problema al momento de acceder al estadio.

“Pedimos que den más difusión, no sabíamos que se tenía que hacer lo de Fan ID; nosotras nos enteramos ayer por la noche; mis amigos no sabían tampoco, por suerte traemos datos, pero si no, quien sabe cómo le harían para pasar, es un poco molesto que no hayan comentado con anticipación”.

La mayoría de los aficionados señalaron su inconformidad respecto a la falta de difusión sobre la identificación “Fan ID”; así mismo del tiempo que tomaba el registro de cara por parte del personal y la actitud del mismo hacia ellos.