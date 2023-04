Viacrucis de Carrillo cumple 101 años

Erick de Jesús encarnó a Jesús

Tina Hernández

Erick de Jesús es integrante de la parroquia de San Miguel Arcángel, y con este 2023 es la segunda ocasión que encarna a Jesús en el Viacrucis del Barrio de Carrillo Puerto, interpretación que -asegura- la realiza con devoción y respeto.

A sus 21 años de edad se manifestó consciente del papel que desempeña en su comunidad, pues compartió que para quienes lo observan en su papel de Jesús de Nazaret, ven en él al símbolo de su religión.

“No solo es llegar este día a la interpretación, tengo varias anécdotas, pero las que más se me quedan es lo que mi interpretación representa para las personas, una de las que más recuerdo, es en 2022, cuando una mujer se me acercó y me dijo que la sanara… son cosas que se le quedan porque es lo que representa para las personas”.

Este 2023, el Viacrucis de Felipe Carrillo Puerto cumple 101 años de su realización, mismo que se organiza con recursos y actores de la colonia que lleva el mismo nombre.

Los organizadores conforman la “Asociación de Nuestro Padre Jesús”, quienes convocan a los actores a ensayar desde enero de cada año, con el fin de irse familiarizando con sus personajes.

El recorrido comenzó cerca de las 9:00 horas en la iglesia de San Miguel Arcángel en la delegación de Felipe Carrillo Puerto, para continuar por las calles de Guadalupe Victoria, Venustiano Carranza, 20 de noviembre, 5 de mayo, avenida Revolución, San Diego, San Pedro, Higuera , Capulín y Calzada Guadalupe.

La escenificación de la vida de Jesús y su Juicio se llevó en la delegación de Carrillo Puerto, mientras que la Crucifixión tuvo lugar, cerca de las 15:00 horas, en el predio que se ubica a un costado del mercado de Santa Mónica, sobre avenida Revolución, donde familias vieron y escucharon con” los últimos momentos y palabras de Jesús, acto con que concluyó la representación.