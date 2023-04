Cambian sede del Festival Querétaro Experimental

Caleba

Ante las molestias que causó entre algunos vecinos que habitan en las inmediaciones de Plaza Fundadores por el Festival Querétaro Experimental que se registró el año pasado, en esta ocasión la edición 2023 se realizará en el Jardín Guerrero y así evitar cualquier situación, confirmó María Teresa García Besné, titular de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro.

“Realmente creo que lo mencionamos, todo es un prueba-error y realmente las afectaciones que se daban en la Plaza Fundadores era por el sonido; los desmontajes por más que los eventos terminaran a las 22:00 horas llevaban un tiempo mayor”.

Esto, luego de que el año pasado los vecinos de la Plaza Fundadores se quejaron de que durante 19 fines de semana había exceso de ruido e incluso muchas personas hacían sus necesidades en la calle, lo que causó malestar entre la población.

García Besné señaló que crear ciudadanía es escuchar a todos y saber las necesidades y peticiones y la que hacían los vecinos de la zona en mención era muy legítimas pues tenerlos 19 fines de semana con música si era un poco complicado.

“Finalmente llegamos a un buen acuerdo y el Jardín Guerrero es casi del tamaño o más grande que la Plaza Fundadores y por eso en nuestro equipo, le sumamos todo un Staff de la Secretaría de Turismo y de Cultura más casi 74 voluntarios que se acercaron a trabajar con nosotros y este tipo de eventos es lo que genera, pero Guerrero será una sede espectacular”.

Aparte del Jardín Guerrero, los eventos que inician 22 de abril al 26 de agosto ser realizarán en el Jardín Zenea, los Andadores 5 de Mayo y Madero, y las pasa calles.

Sobre el tema, Fabiola Larrondo Montes, regidora del municipio de Querétaro recordó que el tema de hacer del baño en vía pública es un problema que se tiene no sólo durante el Festival Querétaro Experimental, sino siempre, por lo que consideró que es un tema que se debe de atender.

“Desde el año pasado estuvimos muy pendientes de la realización de este evento, pero el tema de los baños siempre ha sido un problema haya o no haya festival; he estado pendiente desde que entré al Cabildo con el secretario de Desarrollo Social porque hay muchas gente en la calle y que no se quieren ir a los albergues, sobre todo porque a Querétaro nos llega gente nueva y se tiene que establecer una política de apoyo para salir adelante”.

Sobre la molestia de este tipo de eventos, recordó que se estuvo tomando en cuenta a los habitantes de la zona sobre todo se respetaron los tiempos.

“Los eventos no terminaban tarde eventos porque yo fui a muchas presentaciones, precisamente para no excederse en los horarios y cuidar los decibeles del sonido, observé que la gente estaba muy contenta y estoy segura qué está edición traerá a artistas de todo el mundo; es importante que los eventos se realicen al aire libre y sobre todo ahora que estamos saliendo de una pandemia, así que creo que este evento es muy acertado”.

La invitación, dijo, es a todos para unirnos a que haya orden, respeto y sobre todo tolerancia pues como servidores públicos deben escuchar a la ciudadanía, pero también se deben enfocar en que, si la mayoría está contenta con estos eventos, pues también hay que adaptarse.